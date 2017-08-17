В России азербайджанец из-за ревности насмерть избил армянина

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Сахалина подозревают уроженца Азербайджана в смертельном избиении уроженца Армении по причине ревности, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

15 августа в больницу был доставлен уроженец Армении, который скончался от тупой травмы грудной клетки с разрывом сердца. По факту было возбуждено уголовное дело. Фигуранту инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Далее по подозрению в совершении данного преступления был задержан 37-летний гражданин Азербайджана.

По версии следствия, уроженец Армении более 22 лет проживал с жительницей Южного Сахалина вместе с двумя совместными детьми. Потерпевший отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств и в марте этого года освободился из колонии. Он узнал, что его сожительница жила с другим мужчиной - уроженцем Азербайджана, которого женщина впоследствии попросила оставить ее. Мужчина ушел, однако продолжал приходить и звонить женщине.

15 августа потерпевший с сожительницей поехали в гости к знакомым в Новотроицкое. Фигурант, узнав об этом, приехал туда со своими друзьями на двух машинах и вызвал жертву для разговора. Когда последний вышел из дома с еще одним гостем, фигурант с приехавшими с ним мужчинами стал избивать руками и ногами вышедших из дома. После этого подозреваемый с друзьями сели в машины и покинули место происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.