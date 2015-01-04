В результате стрельбы в Чикаго пострадали три человека

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Три человека погибли в результате стрельбы, устроенной неизвестным в Чикаго. Об этом сообщает Chicago Tribune со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел в районе Райтвуд округа Саут-Сайд (South Side) в субботу, 3 января, около 15:00 по местному времени (около 00:00 мск 4 января).

Сообщается, что одна из пострадавших получила ранение в бедро. В тяжелом состоянии она госпитализирована. О состоянии двух других пострадавших, один из которых получил ранение в бок, другой – в руку, не сообщается. Известно лишь, что всем пострадавшим по 19 лет, передает Report со ссылкой на РБК.

Издание пишет, что все трое находились в автомобиле, когда неизвестный подошел к ним и открыл стрельбу. Впоследствии злоумышленник скрылся, его мотивы пока неизвестны.

Других деталей произошедшего пока нет.