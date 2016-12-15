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    В результате сильного снегопада обесточено около 50 сел в Лерикском районе

    Больше всего проблемы возникли в направлении Визазамина

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В результате сильного снегопада обесточено около 50 сел в Лерикском районе.

    Как сообщает южное бюро Report, со вчерашнего вечера в южных районах наблюдается сильный снегопад. 

    Ночью температура снизилась до с 3 до 8-10 градусов мороза. 

    Как сообщили в Комиссии по чрезвычайным ситуациям Лерикского района, высота снежного покрова в районном центре составила 10 см, в Пиран - 25 см. Устранен ущерб, нанесенный в результате сильного ветра, однако 50 сел в районе все еще остаются без света. Причиной перебоев в подаче электричества стал снег. Больше всего проблемы возникли в направлении Визазамина.

    Движение на трассе Лянкяран-Лерик нормальное. Предпринимаются меры на обледеневших участках дороги. 

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