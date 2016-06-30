В процессе оплаты штрафов на штрафных площадках столицы возникли проблемы

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В процессе оплаты штрафов на штрафных площадках Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку возникли некоторые проблемы.

В ходе проведенного Report расследования выяснилось, что большинство установленных на штрафных площадках платежных терминалов не работают, и по этой причине произвести оплату на месте не представляется возможным.

Так, хотя на штрафной площадке №8 близ Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева установлен платежный терминал, он не работает.

По этой причине для оплаты штрафа водителей направляют на другую территорию.

Как сообщил Report один из водителей, автомобиль которого находился на штрафной площадке, после оплаты штрафа в другом конце города, он вернулся на штрафную площадку №8, чтобы забрать свой автомобиль, однако, из-за отсутствия сотрудника полиции, ему пришлось прождать несколько часов.

В ходе расследования выяснилось, что аналогичная проблема существует и на ряде других штрафных площадок.

Так, на штрафных площадках близ Дарнагюльской дороги Баку, недалеко от станции метро "20 Января", а также в поселке Баладжары нет платежных терминалов и по этой причине оплата на месте не производится.

Выяснилось, что штрафы можно оплатить на месте лишь на штрафной площадке на территории Хатаинского района.

Комментируя вопрос, эксперт Аршад Гусейнов заявил Report, что оплата на штрафной площадке должна производиться незамедлительно.

По его словам, в случае составления электронного или обычного протокола по причине нарушения правил остановки или стоянки, документ должны представить водителю, который обязан оплатить штраф до указанного срока: "В случае, если автомобиль увезен сотрудником полиции на штрафную площадку, он обязан дождаться водителя или же оставить там кого-то до прихода владельца транспортного средства. Водитель не должен дожидаться сотрудников полиции на штрафной площадке. Кроме того, здесь постоянно должен находиться кто-то из дежурных ответственных лиц".

По словам эксперта, оплата за эвакуацию должна производиться на месте: "В случае нарушения водителем правил парковки или при эвакуации его автомобиля, ему придется оплатить штраф за неправильную парковку в размере 20 манатов и столько же (20 манатов) за эвакуацию. Однако, плата за эвакуацию должна производиться водителем на месте. При наличии на штрафной площадке банкомата или же платежного терминала, плата производится с их помощью. Если же оплата производится наличными, в этом случае водителю должны выдать квитанцию об оплате.

В случае непредоставления принявшим оплату лицом водителю квитанции об оплате, его могут привлечь к ответственности".

А.Гусейнов подчеркнул, что в будущем водителям нужно предоставлять возможность для оплаты взноса за эвакуацию не сразу, а позже: "Как же должен поступить водитель, если в момент доставки автомобиля на штрафную площадку при нем не будет денег для произведения оплаты? Он же не должен оставаться без автомобиля ...".