В праздничный день в Мингячевире сгорел дом

Мингячевир. 20 марта. REPORT.AZ/ Вечером в городе Мингячевир произошел пожар.
Как передает Ширванское бюро Report, пожар произошел на улице Шах Исмаил Хатаи, в доме № 12 кв. 33.
Во время происшествия живущая по соседству 42-летняя женщина потеряла сознание. Ей была оказана первичная медицинская помощь.
Во время пожара в квартире не было людей. Удалось предотвратить распространение огня, пожар был потушен.
Сообщается, что в доме жили квартиранты.
Выясняются причины, по которым произошел инцидент.
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Valeh DadaşovАвтор новости
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