В праздничный день в Мингячевире сгорел дом

Мингячевир. 20 марта. REPORT.AZ/ Вечером в городе Мингячевир произошел пожар.

Как передает Ширванское бюро Report, пожар произошел на улице Шах Исмаил Хатаи, в доме № 12 кв. 33.

Во время происшествия живущая по соседству 42-летняя женщина потеряла сознание. Ей была оказана первичная медицинская помощь.

Во время пожара в квартире не было людей. Удалось предотвратить распространение огня, пожар был потушен.

Сообщается, что в доме жили квартиранты.

Выясняются причины, по которым произошел инцидент.

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