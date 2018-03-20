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    В праздничный день в Мингячевире сгорел дом

    Во время происшествия один человек потерял сознание

    Мингячевир. 20 марта. REPORT.AZ/ Вечером в городе Мингячевир произошел пожар.

    Как передает Ширванское бюро Report, пожар произошел на улице Шах Исмаил Хатаи, в доме № 12 кв. 33.

    Во время происшествия живущая по соседству 42-летняя женщина потеряла сознание. Ей была оказана первичная медицинская помощь.

    Во время пожара в квартире не было людей. Удалось предотвратить распространение огня, пожар был потушен.

    Сообщается, что в доме жили квартиранты.

    Выясняются причины, по которым произошел инцидент.

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