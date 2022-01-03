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В праздничные дни за нарушение карантина на свадьбах оштрафованы пять человек

В праздничные дни за нарушение карантина на свадьбах оштрафованы пять человек Названо число лиц, оштрафованных за нарушение карантинного режима на свадьбах в Азербайджане в праздничные дни.
Происшествия
3 января 2022 г. 10:31
В праздничные дни за нарушение карантина на свадьбах оштрафованы пять человек

Названо число лиц, оштрафованных за нарушение карантинного режима на свадьбах в Азербайджане в праздничные дни.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

1 и 2 января 2022 года представители МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 298 свадебных торжеств.

Мониторинг был проведен в 295 дворцах торжеств и на 3 территориях частных домов.

По итогам мониторинга, за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 5 человек были оштрафованы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), 93 человека не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində toylara görə cərimələnən şəxslərin sayı açıqlanıb

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