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В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку

В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку На руководителя компании "R Group Azerbaijan" Рамиша Джафарова, занимающегося услугами грузоперевозок и недавно арестованного по уголовному делу, поступило много жалоб в ходе следствия.
Происшествия
21 февраля 2022 г. 12:12
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку

На руководителя компании "R Group Azerbaijan" Рамиша Джафарова, занимающегося услугами грузоперевозок и недавно арестованного по уголовному делу, поступило много жалоб в ходе следствия.

По информации Report, Р.Джафаров присвоил груз стоимостью более 37 тыс. долларов США, принадлежащий гражданину Беларуси Юрию Гноянику, нанес гражданам Анару Искендерову, Эльману Акперову, Ифтихару Мехтиеву и Аликраму Мамедову материальный ущерб при перевозке товаров и продукции на общую сумму 68 тысяч долларов США.

Также установлено, что жалобу в связи с аналогичными противоправными действиями подал Алим Гусейнов.

Утром 17 февраля водители компании "R Group Azerbaijan" перекрыли дорогу на проспекте Гейдара Алиева. В результате образовалась искусственная пробка на несколько часов. В связи с инцидентом сотрудниками полиции были задержаны Р.Джафаров, Миралам Мамедов, Бахтияр Мамедов и Эльвин Меликов.

По факту следственным отделом Наримановского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 233 (организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях) Уголовного кодекса.

Решением суда Р.Джафаров арестован на 2 месяца, остальные лица – на 30 суток.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yolu bağlayan TIR şirkətinin rəhbəri ilə bağlı istintaqa xeyli şikayət daxil olub - EKSKLÜZİV

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