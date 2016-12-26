В отношении жителя Сумгайыта совершено мошенничество под предлогом продажи автомобиля

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В отношении жителя Сумгайыта совершено мошенничество под предлогом продажи ему автомобиля.
Как передает Report, с жалобой по этому поводу в Хатаинское РУП обратился Ниджат Сабирзаде 1981 г.р.
В предъявленном Н.Сабирзаде заявлении отмечается о передаче им жителю Сумгайыта некоему Рамину 17 336 американских долларов для покупки автомобиля указанного лица. Хотя Рамин взял деньги, он не передал Н.Сабирзаде автомобиль.
Факт расследуется Хатаинским РУП.
Crime News DepartmentАвтор новости
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