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    В отношении жителя Сумгайыта совершено мошенничество под предлогом продажи автомобиля

    Факт расследуется Хатаинским РУП

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В отношении жителя Сумгайыта совершено мошенничество под предлогом продажи ему автомобиля.

    Как передает Report, с жалобой по этому поводу в Хатаинское РУП обратился Ниджат Сабирзаде 1981 г.р.

    В предъявленном Н.Сабирзаде заявлении отмечается о передаче им жителю Сумгайыта некоему Рамину 17 336 американских долларов для покупки автомобиля указанного лица. Хотя Рамин взял деньги, он не передал Н.Сабирзаде автомобиль.

    Факт расследуется Хатаинским РУП. 

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