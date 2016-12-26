В отношении жителя Сумгайыта совершено мошенничество под предлогом продажи автомобиля

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В отношении жителя Сумгайыта совершено мошенничество под предлогом продажи ему автомобиля.

Как передает Report, с жалобой по этому поводу в Хатаинское РУП обратился Ниджат Сабирзаде 1981 г.р.

В предъявленном Н.Сабирзаде заявлении отмечается о передаче им жителю Сумгайыта некоему Рамину 17 336 американских долларов для покупки автомобиля указанного лица. Хотя Рамин взял деньги, он не передал Н.Сабирзаде автомобиль.

Факт расследуется Хатаинским РУП.