В отношении напавшего на пост ГДП избрана мера пресечения в виде ареста

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Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В отношении совершившего вооруженное нападение на пост Государственной дорожной полиции в Сальяне Орхана Багирова возбуждено уголовное дело по статьям 221.3 (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и 315.2 (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) УК.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов.

Э. Султанов сообщил, что решением Сальянского районного суда в отношении О.Багирова избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.

Напомним, что инцидент произошел на посту, находящемся на проходящей по территории Сальянского района части трассы Алят-Астара. Проживающий на улице Джафара Джаббарлы города Сальян Орхан Джахангир оглу Багиров 1988 г.р. открыл огонь по посту ГДП. После на своем легковом автомобиле он скрылся с места происшествия. В городе Сальян он проигнорировал требование полиции остановиться и, задев автомобилем, нанес ранение жителю села Кюрсенги, сотруднику полиции Дамирову Рагибу Хамдулла оглу 1982 г.р. О.Багиров все же был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение. По предварительным данным, 1 марта он, нарушив правила дорожного движения, был оштрафован сотрудниками полиции в административном порядке. Предполагается, что нападение на пост О. Багиров совершил по этой причине.