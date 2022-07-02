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В Огузе пресечена незаконная продажа нефтепродуктов

В Огузе пресечена незаконная продажа нефтепродуктов В Огузском районе Азербайджана пресечена незаконная продажа нефтепродуктов с нарушением правил пожарной безопасности.
Происшествия
2 июля 2022 г. 14:12
В Огузе пресечена незаконная продажа нефтепродуктов

В Огузском районе Азербайджана пресечена незаконная продажа нефтепродуктов с нарушением правил пожарной безопасности.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В Государственную службу пожарного надзора МЧС поступила информация о том, что в селе Хачмаз Огузского района местный житель Халилов Адиль Гюльмамед оглы занимается незаконной продажей нефтепродуктов вблизи линий высоковольтных передач, газопровода и лесополосы.

В результате осмотра факт подтвердился, что грубо нарушает правила пожарной безопасности и создает прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Государственная служба пожарного надзора пресекла работу пункта торговли нефтепродуктами. В настоящее время по факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda neft məhsullarının qanunsuz satışının qarşısı alınıb

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