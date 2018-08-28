В Огузе микроавтобус потерпел аварию, есть пострадавшие

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Огуз. 28 августа. REPORT.AZ/ В Огузском районе произошла авария.

Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП произошло сегодня вечером на пролегающем через огузское село Баян отрезке магистральной дороги Исмаиллы-Гарамярьям-Шеки.

Движущийся из Гаха в направлении Баку микроавтобус марки "Mercedes Vito" с государственным регистрационным номером 90-MG-934, за рулем которого находился житель Гаха Фархад Бахрам оглу Билалов 1981 г.р., столкнулся со встречным легковым автомобилем "Opel Vectra" с государственным регистрационным номером 99-DC-875, которым управлял столичный житель Турал Агиф оглу Агаев 1987 г.р.

Получившие в результате аварии тяжелые травмы Т.Агаев и пассажиры микроавтобуса - жители Гахского района Наджабет Байрам гызы Юсифова 1976 г.р. и ее сын Эльман Юсиф оглу Юсифов 2003 г.р. доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.

Другие пассажиры микроавтобуса - жительница Баку Вафа Сабир гызы Эфендиева 1976 г.р., жительница гахского села Лякит Бейджат Халид гызы Юсифли 1993 г.р., жительница Баку Шафига Чяркяз гызы Джафарова 1961 г.р., жительница Имишлинского района Вафа Бахтияр гызы Агаева 1991 г.р. и ее сестра Жаля Бахтияр гызы Агаева 2000 г.р. доставлены в Огузскую центральную районную больницу. Из-за тяжелого состояния Ж.Агаевой, ее перевели в Шекинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.