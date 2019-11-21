В общежитии БГУ отравились студентки, одна скончалась - ОБНОВЛЕНО-2

Установлены личности отравившихся девушек в общежитии № 2 Бакинского государственного университета.

Как сообщает Report, это студентка факультета экологии и почвоведения Гамида Буниямиддин гызы Ибадова 1998 г.р. и студентка четвертого курса библиотечно-информационного факультета Дилруба Гисмат гызы Гулиева 1998 г.р.

По информации, Д.Гулиева находится в критическом состоянии.

Отметим, что ректор БГУ Эльчин Бабаев посетил Клинический медицинский центр № 1, чтобы навестить отравившихся студенток.

*** 15:02

Стало известно имя студентки, которая умерла в результате отравления в общежитии № 2 Бакинского государственного университета.

Как сообщает Report, это Шекер Фаиг гызы Хасматова 1999 г.р.

*** 14:40

В общежитии № 2 Бакинского государственного университета (БГУ) произошел инцидент с отравлением.

Как сообщает Report, прибывшая по адресу улица Метбуат, 36 бригада врачей обнаружила в комнате трех студенток без сознания, у которых изо рта проступала кровь.

Предположительно, девушки отравились. Одна из них умерла, двое были доставлены в Клинический медицинский центр № 1 в критическом состоянии. Состояние девушек в возрасте от 20 до 22 лет остается критическим.

В министерстве здравоохранения подтвердили информацию Report, отметив, что лечение двух девушек продолжается.