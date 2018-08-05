В Нефтчале мужчина насмерть сбил свою жену

Нефтчала. 5 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе автомобиль сбил насмерть женщину.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано сегодня вечером в селе Ашагы Гараманлы.

По предварительной информации, мужчина сбил свою жену Мамедову Физзу Рустам гызы (1957) когда ехал задним ходом. С травмами различной степени тяжести женщина была доставлена в больницу. Она скончалась перед тем, как ей собирались делать операцию.

По факту ведется расследование.