В Нефтчале мужчина насмерть сбил свою жену

https://report.az/storage/news/e540f926b7649040800ed90eb88a0405/8cb09ebc-8ae8-4f0d-9328-7cf4ca7ba82c_292.jpg
Нефтчала. 5 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе автомобиль сбил насмерть женщину.
Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано сегодня вечером в селе Ашагы Гараманлы.
По предварительной информации, мужчина сбил свою жену Мамедову Физзу Рустам гызы (1957) когда ехал задним ходом. С травмами различной степени тяжести женщина была доставлена в больницу. Она скончалась перед тем, как ей собирались делать операцию.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости