В Нефтчале мать и дочь отравились от арбузов

Нефтчала. 11 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе 2 человека были госпитализированы с признаками отравления от арбузов. Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в селе Сеюдлю.

Согласно информации, жительница села Улькер Сефер гызы Гулиева 1966 г.р. и ее 15-летняя дочь Фатима были доставлены в Центральную районную клиническую больницу с диагнозом отравления. Там мать и ее дочь 5 часов пробыли под врачебным присмотром, после чего были отпущены домой на амбулаторное лечение.