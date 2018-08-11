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    В Нефтчале мать и дочь отравились от арбузов

    Нефтчала. 11 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе 2 человека были госпитализированы с признаками отравления от арбузов. Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в селе Сеюдлю. 

    Согласно информации, жительница села Улькер Сефер гызы Гулиева 1966 г.р. и ее 15-летняя дочь Фатима были доставлены в Центральную районную клиническую больницу с диагнозом отравления. Там мать и ее дочь 5 часов пробыли под врачебным присмотром, после чего были отпущены домой на амбулаторное лечение.       

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