В Нардаране мотоцикл врезался в стену, водитель получил повреждение

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе столицы мотоцикл врезался в стену.

Как передает Report, инцидент произошел в поселке Нардаран.

Так, находящийся в движение мотоцикл, которым управлял Шахрани Насир Али оглу 1974 г.р., врезался в каменную стену возле дороги. В результате, водитель получил тяжелые телесные повреждения. Н. Шахрани был доставлен в больницу с многочисленными переломами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

На место происшествия прибыли сотрудники Сабунчинского районного управления полиции. Назначена автотехническая экспертиза.

Ведется следствие.