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    В Нардаране мотоцикл врезался в стену, водитель получил повреждение

    Врачи оценивают его состояние как тяжелое

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе столицы мотоцикл врезался в стену.

    Как передает Report, инцидент произошел в поселке Нардаран.

    Так, находящийся в движение мотоцикл, которым управлял Шахрани Насир Али оглу 1974 г.р., врезался в каменную стену возле дороги. В результате, водитель получил тяжелые телесные повреждения. Н. Шахрани был доставлен в больницу с многочисленными переломами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

    На место происшествия прибыли сотрудники Сабунчинского районного управления полиции. Назначена автотехническая экспертиза.

    Ведется следствие. 

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