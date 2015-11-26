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    В Нардаране автомобиль ATV забросали камнями, водителя избили - ФОТО

    Несколько человек пытались напасть на автомобиль информационного агентства Report

    Несколько человек пытались напасть на автомобиль информационного агентства Report

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Нардаран города Баку продолжает сохраняться напряженность. 

    Как сообщает сотрудник Report, несколько человек напали на автомобиль телеканала Azad Azərbaycan (ATV), приехавший на съемки. Автомобиль закидали камнями, а водителя избили. 

    Несколько человек пытались напасть на автомобиль Информагентства Report. Однако водителю Мушфигу Новрузову удалось покинуть территорию. 

    Отметим, что правоохранительные органы Азербайджана провели операцию в поселке Нардаран города Баку. В ходе операции по полиции открыли огонь. Распространена информация о гибели 3 человек, двое из которых являются сотрудниками полиции. 

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