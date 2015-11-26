В Нардаране автомобиль ATV забросали камнями, водителя избили - ФОТО

Несколько человек пытались напасть на автомобиль информационного агентства Report

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Нардаран города Баку продолжает сохраняться напряженность.

Как сообщает сотрудник Report, несколько человек напали на автомобиль телеканала Azad Azərbaycan (ATV), приехавший на съемки. Автомобиль закидали камнями, а водителя избили.

Несколько человек пытались напасть на автомобиль Информагентства Report. Однако водителю Мушфигу Новрузову удалось покинуть территорию.

Отметим, что правоохранительные органы Азербайджана провели операцию в поселке Нардаран города Баку. В ходе операции по полиции открыли огонь. Распространена информация о гибели 3 человек, двое из которых являются сотрудниками полиции.