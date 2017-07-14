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    В Набрани 10-летний мальчик утонул в бассейне

    Трагедия произошла на глазах у родителей ребенка

    Хачмаз. 14 июля. REPORT.AZ/ В центре отдыха в Набрани произошла трагедия.

    Как сообщает северное бюро Report, вечером 14 июля в центре отдыха "Атлант" 10-летний мальчик утонул в бассейне.

    Гадиров Хаял Нихад оглу приехал из Баку с родителями на отдых. Трагедия произошла на глазах у родителей.

    Хотя на место происшествия из Худатской городской больницы прибыла машина скорой помощи, спасти мальчика не удалось.

    Для проведения расследования на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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