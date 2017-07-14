В Набрани 10-летний мальчик утонул в бассейне

Хачмаз. 14 июля. REPORT.AZ/ В центре отдыха в Набрани произошла трагедия.

Как сообщает северное бюро Report, вечером 14 июля в центре отдыха "Атлант" 10-летний мальчик утонул в бассейне.

Гадиров Хаял Нихад оглу приехал из Баку с родителями на отдых. Трагедия произошла на глазах у родителей.

Хотя на место происшествия из Худатской городской больницы прибыла машина скорой помощи, спасти мальчика не удалось.

Для проведения расследования на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.