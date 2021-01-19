В МВД прошла встреча с членами семей полицейских - шехидов 20 января

Память шехидов была почтена минутой молчания

Накануне 31-й годовщины трагедии 20 января в Министерстве внутренних дел Азербайджана состоялась встреча с членами семей сотрудников полиции, погибших в ту кровавую ночь.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Память шехидов была почтена минутой молчания.

На встрече были затронуты проблемы семей шехидов и волнующие их вопросы. Было отмечено, что в целях решения отмеченных ими вопросов будут приняты соответствующие меры и их обращения будут находиться под контролем руководства.

Члены семей шехидов подчеркнули, что государство, а также руководство МВД всегда с уважением чтят память наших сыновей и дочерей - шехидов событий 20 января, всегда оказывают материальную и моральную помощь их семьям, поблагодарили их за оказанное внимание и заботу.