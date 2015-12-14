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    В Москве обезврежена банда похитителей банкоматов из Армении

    Пятеро уроженцев Армении загрузили похищенный терминал в автомобиль и попытались скрыться с места преступления

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Московского уголовного розыска обезвредили банду похитителей банкоматов из Армении. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Андрей Галиакберов.

    Пятеро уроженцев Армении похитили из тамбурного помещения торгового центра кредитомат "Уникум БТ-2", принадлежащий одному из столичных ООО.  "Подозреваемые загрузили похищенный терминал в автомобиль "ВАЗ" и попытались скрыться с места преступления, однако были задержаны сотрудниками полиции", - сообщил Галиакберов, отметив, что задержанные подозреваются в серии краж банкоматов. 

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