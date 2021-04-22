В Мингячевире выявлены арендаторы кафе, предлагающие клиентам кальян

Чайные "Travel" и "Champion" работали после 12 часов ночи в нарушение санитарно-эпидемиологических норм

В Мингячевире были выявлены несколько объектов, которые вопреки карантинным правилам работали в ночное время, а также предлагали клиентам кальян.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками городского отдела полиции, было установлено, что чайные "Travel" и "Champion" работали после 12 часов ночи в нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

На арендаторов объектов Низами Мустафаева и Рази Алиева, а также семерых клиентов составлен протокол по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях и переслан в суд на рассмотрение.

Мингячевирский районный суд вынес в отношении арендаторов чайных соответствующее решение.

В результате другого мероприятия, проведенного сотрудниками Мингячевирского РОП, было установлено, что в чайной "3D" клиентам предлагался кальян. Объект был осмотрен, в отношении арендатора Нурлана Гаджиева составлен протокол по соответствующей статье и направлен на рассмотрение в суд.