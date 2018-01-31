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    В Мингячевире произошла цепная авария

    Мингячевир. 31 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошла цепная авария, в результате которой столкнулись 3 автомобиля.

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла напротив отделения полиции - на пересечении улицы Самеда Вургуна и проспекта Гейдара Алиева.

    Вечером столкнулись автомобили марки "Nissan", "KİA" и "ВАЗ - 21011". Автомобили сильно пострадали. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи на месте оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

    По факту ведется расследование. 

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