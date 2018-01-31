Мингячевир. 31 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошла цепная авария, в результате которой столкнулись 3 автомобиля.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла напротив отделения полиции - на пересечении улицы Самеда Вургуна и проспекта Гейдара Алиева.

Вечером столкнулись автомобили марки "Nissan", "KİA" и "ВАЗ - 21011". Автомобили сильно пострадали. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи на месте оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

По факту ведется расследование.