В Мингячевире автомобиль сбил 55-летнюю женщину

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Мингячевир. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Мингячевире ночью произошло ДТП с наездом на пешехода.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел ночью на проспекте Гейдара Алиева на территории под названием "текстильный комбинат".

Расулова Камиля Бекир гызы 1962 г.р. была сбита автомобилем при попытке перейти дорогу.

По информации, аварию совершил автомобиль марки "ВАЗ-2106". Пострадавшая К. Расулова была доставлена в городскую больницу

Инцидент расследуется.