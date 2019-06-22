В "Megafun"е взорвались гелиевые шарики, пострадали 10 человек - ОБНОВЛЕНО

3 человека получили ожеговые ранения при взрыве гелиевого шара в развлекательном центре "Megafun". Об этом Report заявил руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абдубекиров.

По его словам, в результате взрыва 53-летняя женщина и 54-летний мужчина (муж и жена) были отвезены в Республиканский Центр Ожогов с диагнозом ожоги с обеих сторон и 21-летний парень с ожогом правой руки.

Еще 7 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия.

***22:30

Информация о взрыве в развлекательном центре "Megafun", который привел к человеческим жертвам и пожару, не соответствует действительности.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Пресс-секретарь Главного управления сказал, что гелиевые шарики, висящие на одном из семейных мероприятий в этом развлекательном центре, взорвались в результате неосторожности аниматоров.

В итоге шесть человек получили ранения, двое из них дети, а четверо взрослые. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Аниматоры, связанные с инцидентом, были допрошены в отделении полиции Хатаинского района. Расследование инцидента продолжается.