В массовой драке в Товузе пострадало несколько человек

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Товуз. 19 июня. REPORT.AZ/ В Товузе произошла массовая драка, в результате которой пострадали несколько человек.

Как передает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Дюзгырыхлы.

Среди собравшихся на застолье друзей после принятия алкогольных напитков по пока неизвестным причинам возник спор, перешедший в драку. В это время жителю села Мамедову Джейхуну Идрис оглу 1972 г.р. нанесли удар бутылкой по голове. Пострадавший был госпитализирован, его состояние тяжелое. В ходе драки еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.