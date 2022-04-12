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В Масаллы задержан подозреваемый в убийстве пропавшей 7 лет назад женщины

В Масаллы задержан подозреваемый в убийстве пропавшей 7 лет назад женщины Пропавшая 7 лет назад в Масаллинском районе Саида Фархад гызы Джафарова предполагается, что была убита.
Происшествия
12 апреля 2022 г. 00:53
В Масаллы задержан подозреваемый в убийстве пропавшей 7 лет назад женщины

Пропавшая 7 лет назад в Масаллинском районе Саида Фархад гызы Джафарова предполагается, что была убита.

Как передает южное бюро Report, в качестве подозреваемого в связи с инцидентом задержан двоюродный брат покойной, житель села Текле Афраил Алиса оглы Джафаров, 1993 года рождения.

По имеющейся у следствия информации, в районе захоронения С.Джафаровой ведутся обыски. В настоящее время въезд на данную территорию закрыт в связи с проведением поисковых работ.

Этот факт подтвердили в Масаллинском райотделе полиции. Однако никакой дополнительной информации предоставлено не было.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMasallıda 7 il əvvəl itkin düşən qadının öldürüldüyü məlum olub, saxlanılan var

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