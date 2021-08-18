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В Масаллы "вакцинировали" людей, находившихся за пределами страны

В Масаллы "вакцинировали" людей, находившихся за пределами страны Масаллинская районная прокуратура занялась расследованием дела о выдаче сертификатов о вакцинации COVID-19 некоторым жителям райсела Сыгдаш, которые на момент "вакцинации" не находились в стране.
Происшествия
18 августа 2021 г. 12:34
В Масаллы вакцинировали людей, находившихся за пределами страны
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Масаллинская районная прокуратура занялась расследованием дела о выдаче сертификатов о вакцинации COVID-19 некоторым жителям райсела Сыгдаш, которые на момент "вакцинации" не находились в стране.

Как сообщили Report в прокуратуре Масаллинского района, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения, что фельдшер Масаллинской центральной районной больницы Зияфет Агабабаев составил документы о прохождении 1-го этапа вакцинации от COVID-19 на жителей села Сыгдаш, которые, как выяснилось, на тот момент не находились в стране.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 313 УК Азербайджана.

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Версия на английском языке Several Masally residents 'vaccinated' against COVID-19 in their absence
Версия на азербайджанском языке Masallıda saxta COVID-19 sənədi verən feldşerə cinayət işi açılıb

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