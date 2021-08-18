В Масаллы "вакцинировали" людей, находившихся за пределами страны

Масаллинская районная прокуратура занялась расследованием дела о выдаче сертификатов о вакцинации COVID-19 некоторым жителям райсела Сыгдаш, которые на момент "вакцинации" не находились в стране.

Масаллинская районная прокуратура занялась расследованием дела о выдаче сертификатов о вакцинации COVID-19 некоторым жителям райсела Сыгдаш, которые на момент "вакцинации" не находились в стране.

Как сообщили Report в прокуратуре Масаллинского района, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения, что фельдшер Масаллинской центральной районной больницы Зияфет Агабабаев составил документы о прохождении 1-го этапа вакцинации от COVID-19 на жителей села Сыгдаш, которые, как выяснилось, на тот момент не находились в стране.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 313 УК Азербайджана.