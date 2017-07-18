На объекте известного предпринимателя произошел смертельный случай - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

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Масаллы. 18 июля. REPORT.AZ/ Асфальтный завод, в котором был зарегистрирован факт смерти, расположенный в селе Йедди Оймаг принадлежит предпринимателю Рамазану Зейналову более известному как "Гаджи Мазан".

Как сообщает Report, жителю Ярдымлинского района Афсар Гусейнову 1958 г.р. электрику завода во время работы на электростанции стало плохо и он упал бункер. А.Гусейнов, получивший тяжелые телесные повреждения скончался по дороге в больницу.





*** 11:55

Масаллы. 18 июля. REPORT.AZ/ Рабочий погиб на асфальтовом заводе, расположенном в селе Йедди Оймаг Масаллинского района.

Как сообщает южное бюро Report, житель Ярдымлинского района, электрик Афсар Гусейнов 1958 г.р. во время работы получил тяжкие телесные повреждения. Пострадавший скончался по дороге в Масаллинскую центральную районную больницу.

Тело покойного для обследования доставлено в Лянкяранское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту начато расследование.