В Лянкяране в принадлежащем компании здании совершена кража

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, укравший электропровода на птицеферме в Лянкяране.

Как сообщили Report в пресс-службы министерства внутренних дел, с принадлежащей местному жителю Закиру Манафову птицефермы украли электропровода на сумму 2 000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Лянкярана, был задержан подозреваемый - житель Лянкярана Натик Алиев.

По факту в отделении полиции Лянкярана ведется расследование.

Отметим, что птицеферма принадлежит одной из действующих на территории города компаний.

