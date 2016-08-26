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    В Лянкяране в принадлежащем компании здании совершена кража

    По факту ведется расследование

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, укравший электропровода на птицеферме в Лянкяране.

    Как сообщили Report в пресс-службы министерства внутренних дел, с принадлежащей местному жителю Закиру Манафову птицефермы украли электропровода на сумму 2 000 манатов.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Лянкярана, был задержан подозреваемый - житель Лянкярана Натик Алиев.

    По факту в отделении полиции Лянкярана ведется расследование. 

    Отметим, что птицеферма принадлежит одной из действующих на территории города компаний.

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