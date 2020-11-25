В Лянкяране задержаны мужчины, укравшие цитрусовые плоды

В Лянкяране задержаны жители района, укравшие цитрусовые плоды на сумму более 2 000 манатов из хозяйств, принадлежащих различным лицам.

В Лянкяране задержаны жители района, укравшие цитрусовые плоды на сумму более 2 000 манатов из хозяйств, принадлежащих различным лицам.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в полицию поступило обращение, что из хозяйства, расположенного на территории села Тутапеште Лянкяранского района и принадлежащего С.Салаеву, украдено 3 000 лимонов на сумму 900 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского городского районного управления полиции, были установлены и задержаны подозреваемые.

Расследование установило, что ими являются жители Лянкаранского района Фарид Гусейнзаде и Азер Ализаде. Расследование также выявило другие аналогичные преступления этих лиц.

Фарид Гусейнзаде и Азер Ализаде украли из двух других хозяйств 2 000 лимонов на сумму 1 110 манатов, 500 кг мандаринов и 200 кг апельсинов.

Расследование по факту проводится в Лянкяранском РУП.