В Лянкяране сгорели 3 объекта, включая автобусный диспетчерский пункт - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В городе Лянкяран произошел пожар.

Как сообщает южное бюро Report, пожар зарегистрирован на территории города, именуемой Мёюк Базар (Большой рынок), в административном здании автобусного диспетчерского пункта.

Полностью сгорел 71 кв. м. здания общей площадью 250 кв. м., серьезно пострадала крыша здания. Наряду с этим, сгорели примыкающие к зданию магазин телефонных аксессуаров и чайхана площадью 55 кв. м.

Причины пожара расследуются Государственной службой пожарного контроля министерства по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа из баллона со сжиженным газом.

Пожар начался в 07:25. К тушению пожара были привлечены 3 пожарных машин из Лянкярана и 1 машина из города Лиман.

Удалось пресечь распространение огня на примыкающие к зданию два магазина телефонных аксессуаров и магазин одежды.