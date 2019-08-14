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В Лерике автомобиль съехал в овраг, трое пострадавших

В Лерике автомобиль съехал в овраг, трое пострадавших

В Лерике произошло ДТП.

Как сообщает южный центр Report, потеряв управление за рулем автомобиля марки "Lexus", житель Баку Бабали Джанали оглу Магеррамов 1965 г.р. съехал в овраг. 

В результате ДТП находившиеся в автомобиле пассажиры Сеидали Бабали оглу Магеррамов 2004 г.р. и Мусеиб Баледдин оглу Джахангиров 2000 г.р. получили травмы различной степени тяжести. 

Раненые доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Водителя, состояние которого расценивается как средней тяжести, поместили в реанимацию, а остальных - в отделение травматологии. 

По факту ведется расследование. 

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