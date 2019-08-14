В Лерике автомобиль съехал в овраг, трое пострадавших

В Лерике произошло ДТП.

Как сообщает южный центр Report, потеряв управление за рулем автомобиля марки "Lexus", житель Баку Бабали Джанали оглу Магеррамов 1965 г.р. съехал в овраг.

В результате ДТП находившиеся в автомобиле пассажиры Сеидали Бабали оглу Магеррамов 2004 г.р. и Мусеиб Баледдин оглу Джахангиров 2000 г.р. получили травмы различной степени тяжести.

Раненые доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Водителя, состояние которого расценивается как средней тяжести, поместили в реанимацию, а остальных - в отделение травматологии.

По факту ведется расследование.