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В Кюрдемире мойщик угнал автомобиль клиента - ФОТО

В Кюрдемире мойщик угнал автомобиль клиента

В Кюрдемире с автомойки угнан автомобиль.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент отмечен на автомойке на проспекте Гейдара Алиева. 

Сотрудник автомойки угнал автомобиль жителя Кюрдемира Рашада Садыгова марки "Hyundai".

В связи с этим водитель Р.Садыгов обратился в отделение полиции Кюрдемирского района. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции угонщик, житель села Шахсевян Абдуллаев Аслан Махмуд оглу был задержан с угнанным автомобилем сотрудниками отделения полиции Кюрдемирского района на территории Агсуинского села Чийни. Задержанный передан в следственный отдел.   

По факту ведется расследование. 

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