В Кюрдемире мойщик угнал автомобиль клиента - ФОТО

В Кюрдемире с автомойки угнан автомобиль.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент отмечен на автомойке на проспекте Гейдара Алиева.

Сотрудник автомойки угнал автомобиль жителя Кюрдемира Рашада Садыгова марки "Hyundai".

В связи с этим водитель Р.Садыгов обратился в отделение полиции Кюрдемирского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции угонщик, житель села Шахсевян Абдуллаев Аслан Махмуд оглу был задержан с угнанным автомобилем сотрудниками отделения полиции Кюрдемирского района на территории Агсуинского села Чийни. Задержанный передан в следственный отдел.

По факту ведется расследование.