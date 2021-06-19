В Кюрдамире автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящее через село Атакишили.
Так, водитель легкового автомобиля марки "Opel ", 36-летний Васиф Валех оглы Мирзоев потеряв управление за рулем, врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.
В результате ДТП, кроме В.Мирзоева пострадали также пассажиры транспорта: 61-летняя жительница Мингячевира Ирада Мамед гызы Исмайлова и 42-летний житель Шеки Камран Имран оглы Мамедов.
Раненые с различными телесными повреждениями были доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.