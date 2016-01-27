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    В Коми азербайджанец задержан по подозрению в убийстве соотечественника

    Поводом для конфликта могло стать получение одним единовременной выплаты на приобретение жилья

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Республике Коми РФ азербайджанец задержан по подозрению в убийстве соотечественника.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, происшествие было зарегистрировано в колонии № 31 города Микунь.

    По предварительной версии, старший прапорщик Алиев ожидал у ворот колонии автомобиль, который должен был забрать в больницу одну из осужденных. В это время на своей машине подъехал майор Гасанов. Увидев его, Алиев выхватил свой автомат, подбежал к машине и в упор расстрелял коллегу, сделав контрольный выстрел в голову. Поводом для конфликта могло стать получение Алиевым единовременной выплаты на приобретение жилья.

    По  факту проводится расследование.

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