В Коми азербайджанец задержан по подозрению в убийстве соотечественника

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Республике Коми РФ азербайджанец задержан по подозрению в убийстве соотечественника.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, происшествие было зарегистрировано в колонии № 31 города Микунь.

По предварительной версии, старший прапорщик Алиев ожидал у ворот колонии автомобиль, который должен был забрать в больницу одну из осужденных. В это время на своей машине подъехал майор Гасанов. Увидев его, Алиев выхватил свой автомат, подбежал к машине и в упор расстрелял коллегу, сделав контрольный выстрел в голову. Поводом для конфликта могло стать получение Алиевым единовременной выплаты на приобретение жилья.

По факту проводится расследование.