В Казахстане найдена мертвой пропавшая три недели назад гражданка Азербайджана

В Казахстане найдена мертвой пропавшая три недели назад по дороге из Алматы в поселок Ащибулак Илийского района Алматинской области 40-летняя гражданка Азербайджана Батура Мамедова, передает Report со ссылкой на Tengrinews.kz.

Как сообщили в полиции, подозреваемые в убийстве женщины задержаны.

В областной полиции отметили, что подозреваемые являются супружеской парой, проживающей в Алматы. Они занимались частным извозом на арендованной автомашине, в которую 27 мая потерпевшая подсела в качестве пассажира. После убийства пара закопала женщину.

"Удалось установить двух лиц, мужчину и женщину, обоснованно подозреваемых в грабеже и убийстве разыскиваемой. Подозреваемые уже указали место захоронения тела потерпевшей. Оба задержаны и помещены под стражу", - уточнили в полиции.

Батура Мамедова пропала 27 мая поздно вечером. Женщина возвращалась домой в поселок после работы. В городе она работала в салоне красоты косметологом. По сообщению родных, последний раз она выходила на связь, когда сообщила, что едет домой. Из города в область погибшая добиралась с несколькими пересадками - на автобусе и на такси. В день исчезновения у нее при себе была крупная сумма денег и дорогие украшения.

По факту убийства начато досудебное расследование с назначением экспертиз.

У женщины осталось двое детей.