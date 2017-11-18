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    В Исполнительной власти города Ширван произведены кадровые изменения

    Ширван. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти города Ширван произведены кадровые изменения.

    Как передает аранское бюро Report, Фаган Гасанов назначен заместителем главы ИВ города - заведующим городского хозяйственного отдела. До этого назначения он работал на должности заместителя председателя муниципалитета города Ширван.

    Отметим, что заместитель главы ИВ Шефаят Вагиф оглу Аскеров скончался 12 августа этого года в больнице во время операции на сердце.

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