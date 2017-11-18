Ширван. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти города Ширван произведены кадровые изменения.

Как передает аранское бюро Report, Фаган Гасанов назначен заместителем главы ИВ города - заведующим городского хозяйственного отдела. До этого назначения он работал на должности заместителя председателя муниципалитета города Ширван.

Отметим, что заместитель главы ИВ Шефаят Вагиф оглу Аскеров скончался 12 августа этого года в больнице во время операции на сердце.