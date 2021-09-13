В Имишли перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает аранское бюро Report, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным, в аварии пострадали жители района Агшин Сахлияр оглы Гасанлы, 1999 года рождения и Рагим Ингилаб оглы Рзаев, 1999 года рождения.

Раненые с различными телесными травмами были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.