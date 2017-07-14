В Имишли на рынке животных произошла массовая драка, избиты отец и трое сыновей - ФОТО

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Имишли. 14 июля. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе на рынке животных произошла массовая драка.

Как передает карабахское бюро Report, житель Агджабединского района Надир Абдуллаев с тремя сыновьями Эльханом, Микаилом и Гаметом привез в целях продажи на рынок животных в Имишлинском районе 4 поголовья крупного рогатого скота.

Не согласные с ценами жители Имишлинского района избили отца и троих сыновей. Во время драки отец и сыновья получили тяжелые телесные повреждения в области головы и тела. Пострадавшие были доставлены в больницу при помощи окружающих людей.

Отделение полиции Имишлинского района проинформировано о случившемся, сотрудниками отделения ведется расследование.