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    В Имишли на рынке животных произошла массовая драка, избиты отец и трое сыновей - ФОТО

    Во время драки четверо лиц получили тяжелые телесные повреждения© Report.az

    Имишли. 14 июля. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе на рынке животных произошла массовая драка.

    Как передает карабахское бюро Report, житель Агджабединского района Надир Абдуллаев с тремя сыновьями Эльханом, Микаилом и Гаметом привез в целях продажи на рынок животных в Имишлинском районе 4 поголовья крупного рогатого скота.

    Не согласные с ценами жители Имишлинского района избили отца и троих сыновей. Во время драки отец и сыновья получили тяжелые телесные повреждения в области головы и тела. Пострадавшие были доставлены в больницу при помощи окружающих людей.

    Отделение полиции Имишлинского района проинформировано о случившемся, сотрудниками отделения ведется расследование.

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