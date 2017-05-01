В Хызы повесился 14-летний подросток

Хызы. 1 мая. REPORT.AZ/ В Хызинском районе повесился 14-летний школьник.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел в селе Сталчай.
Житель этой деревни Руфат Байрамов 2003 г.р. повесился в сарае во дворе дома, где он проживал.
Члены семьи доставили мальчика в Сумгайытскую городскую больницу, однако спасти мальчика не удалось.
Он скончался ночью 30 апреля в больнице.
Хызинская районная прокуратура подтвердила факт.
По факту возбуждено уголовное дело.
Valeh DadaşovАвтор новости
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