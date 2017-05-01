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    В Хызы повесился 14-летний подросток

    По факту возбуждено уголовное дело

    Хызы. 1 мая. REPORT.AZ/ В Хызинском районе повесился 14-летний школьник.

    Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел в селе Сталчай.

    Житель этой деревни Руфат Байрамов 2003 г.р. повесился в сарае во дворе дома, где он проживал.

    Члены семьи доставили мальчика в Сумгайытскую городскую больницу, однако спасти мальчика не удалось.

    Он скончался ночью 30 апреля в больнице.

    Хызинская районная прокуратура подтвердила факт.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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