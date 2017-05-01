В Хызы повесился 14-летний подросток

Хызы. 1 мая. REPORT.AZ/ В Хызинском районе повесился 14-летний школьник.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел в селе Сталчай.

Житель этой деревни Руфат Байрамов 2003 г.р. повесился в сарае во дворе дома, где он проживал.

Члены семьи доставили мальчика в Сумгайытскую городскую больницу, однако спасти мальчика не удалось.

Он скончался ночью 30 апреля в больнице.

Хызинская районная прокуратура подтвердила факт.

По факту возбуждено уголовное дело.