В Хырдалане в магазин бросили гранату

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В ночь с 1 на 2 апреля в дежурную часть Абшеронского районного управления полиции обратился гражданин, сообщив, что в его магазине совершено ограбление.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия в городе Хырдалан и провели соответствующие мероприятия. Расследование установило, что ночью неизвестный посетил принадлежащий жителю города Р.Кязымову магазин и потребовал у него деньги и табачные изделия, не получив желаемого, он начал угрожать извлеченной из кармана гранатой. Владелец магазина оказал сопротивление, вследствие чего неизвестный бросил гранату и скрылся.

Граната марки "РГД-5" была изъята сотрудниками полиции в качестве вещественного доказательства.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен в короткие сроки и задержан "по горячим следам". Расследование установило, что им является житель Хырдалана Тофик Ширинов.

По факту в Абшеронском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 181 (Разбой). Ведется расследование.