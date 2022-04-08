В Ходжавенде угнали принадлежащий иностранной компании грузовик

В Ходжавенде угнали автомобиль, принадлежащий иностранной компании.

В Ходжавенде угнали автомобиль, принадлежащий иностранной компании.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

На основании поступившей информации в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции (РОП) задержали Эльнура Алпашаева, Захира Асадуллаева и Исмаила Мамишова, подозреваемых в угоне грузового автомобиля марки “Hovo”.

По данному факту в Ходжавендском РОП возбуждено уголовное дело по статье 177.3.2 Уголовного кодекса и по решению суда в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.