В Ходжалы грузовой автомобиль упал в канал

В Ходжалинское районное управление полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Чанагчы.
Как передает Report, об этом сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел капитан полиции Эшгин Гасымов.
В результате расследований было установлено, что Гусейн Мовсумов потерял управление за рулем грузового автомобиля марки Mercedes, в результате чего транспортное средство упало в канал на обочине дороги.
В результате ДТП пострадавших нет.