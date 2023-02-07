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В Ходжалы грузовой автомобиль упал в канал

В Ходжалы грузовой автомобиль упал в канал В Ходжалинское районное управление полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Чанагчы.
Происшествия
7 февраля 2023 г. 16:14
В Ходжалы грузовой автомобиль упал в канал

В Ходжалинское районное управление полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Чанагчы.

Как передает Report, об этом сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел капитан полиции Эшгин Гасымов.

В результате расследований было установлено, что Гусейн Мовсумов потерял управление за рулем грузового автомобиля марки Mercedes, в результате чего транспортное средство упало в канал на обочине дороги.

В результате ДТП пострадавших нет.

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Версия на азербайджанском языке Xocalıda yük avtomobili su kanalına düşüb

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