В Ходжалы грузовой автомобиль упал в канал

В Ходжалинское районное управление полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Чанагчы.

В Ходжалинское районное управление полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Чанагчы.

Как передает Report, об этом сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел капитан полиции Эшгин Гасымов.

В результате расследований было установлено, что Гусейн Мовсумов потерял управление за рулем грузового автомобиля марки Mercedes, в результате чего транспортное средство упало в канал на обочине дороги.

В результате ДТП пострадавших нет.