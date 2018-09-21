В Хатаинском районе произошел сильный пожар - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Пожар в помещении чайной, действующей в Хатаинском районе Баку, потушен.

Как сообщает Report, по словам находящихся на территории сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям, пламя охватило площадь в 450 квадратных метров, во время пожара никто не пострадал.

*** 12:35

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В помещении чайной, действующей в Хатаинском районе Баку, начался сильный пожар.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербаджана, на место происшествия прибыли противопожарные подразделения Государственной противопожарной службы и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска. Работы по тушению пожара и другие спасательные мероприятия продолжаются.