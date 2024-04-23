О нас

В Ханкенди задержан мужчина, скрывавший найденное оружие от полиции

В Ханкенди задержан мужчина, скрывавший найденное оружие от полиции В Ханкенди задержан скрывавший найденное оружие от полиции мужчина.
Происшествия
23 апреля 2024 г. 20:50
В Ханкенди задержан мужчина, скрывавший найденное оружие от полиции

В Ханкенди задержан мужчина, скрывавший найденное оружие от полиции.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий у Джавида Алиева (1960 г. р.) были обнаружены автомат АК-74, огромное количество патронов, штык-нож и другие боеприпасы, которые он некоторое время назад нашел, однако скрывал от полиции.

По факту в Ханкендинском городском отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств УК АР.

Дж.Алиев задержан в качестве подозреваемого.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidə tapdığı silah-suratları polisə təhvil verməyən şəxs tutulub

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
18 апреля 2024 г. 14:14
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi