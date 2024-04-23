В Ханкенди задержан мужчина, скрывавший найденное оружие от полиции

В Ханкенди задержан скрывавший найденное оружие от полиции мужчина.

В Ханкенди задержан мужчина, скрывавший найденное оружие от полиции.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий у Джавида Алиева (1960 г. р.) были обнаружены автомат АК-74, огромное количество патронов, штык-нож и другие боеприпасы, которые он некоторое время назад нашел, однако скрывал от полиции.

По факту в Ханкендинском городском отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств УК АР.

Дж.Алиев задержан в качестве подозреваемого.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.