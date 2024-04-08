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В Ханкенди обнаружены 12 единиц оружия и 18 гранат

В Ханкенди обнаружены 12 единиц оружия и 18 гранат В городе Ханкенди обнаружены 12 единиц оружия и 18 гранат.
Происшествия
8 апреля 2024 г. 10:13
В Ханкенди обнаружены 12 единиц оружия и 18 гранат

В городе Ханкенди обнаружены 12 единиц оружия и 18 гранат.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

6-7 апреля на территории города обнаружено и изъято 10 автоматов различных марок, 1 пистолет, 1 ружье, 18 гранат, 19 запалов, 3 тротила, 57 магазинов, 4 467 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Помимо этого, за минувшие выходные в столице и в отдельных регионах сотрудникам полиции сданы 4 ружья и 17 патронов различного калибра.

Также 6-7 апреля сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 1 пистолет, 1 ружье, 1 магазин и 8 патронов.

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Версия на английском языке 12 weapons, 18 grenades found in Khankandi
Версия на азербайджанском языке Xankəndidə 12 silah, 18 qumbara aşkarlanıb

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