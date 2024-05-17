МЧС остановил работу ряда газозаправочных пунктов в Товузе

Государственное Агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) остановило работу ряда газозаправочных станций в Товузе.

Государственное Агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) остановило работу ряда газозаправочных пунктов в Товузе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В селах Юхары Ойсузлу и Дондар Гушчу Товузского района проведена проверка на газозаправочных станциях частного предпринимателя Гасымова Айдына Мухаммедали оглу.

В ходе проверки выявлены нарушения, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей.

Установлено, что истек срок годности емкости, используемой на станциях заправки сжиженным газом, не проводились полные технические осмотры, не проверялись контрольно-измерительные приборы и защитные устройства.

Предпринимателю представлена копия акта, составленного для устранения нарушений.