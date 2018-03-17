В Гяндже задержан водитель, сбивший насмерть 76-летнего пешехода

17 марта, 2018 09:56

Гянджа. 17 марта. REPORT.AZ/ В Гяндже задержан водитель, сбивший насмерть 76-летнего пешехода. Как сообщает западное бюро Report, случай произошел в поселке Ени Гянджа. Житель Дашкесанского района Рузи Гафар оглу Байрамов 1993 г.р. на автомобиле марки "ВАЗ -2106" сбил жителя города Гянджи Княза Байрамова. Водитель отвозил пострадавшего в больницу, однако тот скончался по дороге. Совершивший наезд на пешехода Р.Байрамов был задержан. По факту в Управлении полиции города Гянджа ведется расследование.