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    В Гяндже задержан водитель, сбивший насмерть 76-летнего пешехода

    Гянджа. 17 марта. REPORT.AZ/ В Гяндже задержан водитель, сбивший насмерть 76-летнего пешехода.

    Как сообщает западное бюро Report, случай произошел в поселке Ени Гянджа.

    Житель Дашкесанского района Рузи Гафар оглу Байрамов 1993 г.р. на автомобиле марки "ВАЗ -2106" сбил жителя города Гянджи Княза Байрамова. Водитель отвозил пострадавшего в больницу, однако тот скончался по дороге.

    Совершивший наезд на пешехода Р.Байрамов был задержан.

    По факту в Управлении полиции города Гянджа ведется расследование.

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