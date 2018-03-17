Гянджа. 17 марта. REPORT.AZ/ В Гяндже задержан водитель, сбивший насмерть 76-летнего пешехода.
Как сообщает западное бюро Report, случай произошел в поселке Ени Гянджа.
Житель Дашкесанского района Рузи Гафар оглу Байрамов 1993 г.р. на автомобиле марки "ВАЗ -2106" сбил жителя города Гянджи Княза Байрамова. Водитель отвозил пострадавшего в больницу, однако тот скончался по дороге.
Совершивший наезд на пешехода Р.Байрамов был задержан.
По факту в Управлении полиции города Гянджа ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook