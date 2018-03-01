В Гяндже задержан мужчина, грабивший дома вместе с гражданской женой

Гянджа. 1 марта. REPORT.AZ/ В Гяндже обезврежены члены преступной группировки, занимавшиеся ограблением домов.

Как сообщает западное бюро Report, в результате оперативных мероприятий, проведенных вокруг ограбивших 26 февраля дом в поселке Джавадхан Гянджи жителей Геранбойского района Эльхана Ягубова и Адиля Нуриева, выяснилось соучастие в преступлении Шаига Фахраддин оглу Гаджиева и его гражданской супруги Айтен Демир гызы Аллахвердиевой.

Определившись с домом, который планировали ограбить, Ш.Гаджиев и его гражданская супруга Айтен Аллахвердиева сообщили об этом своим сообщникам Э.Ягубову и А.Нуриеву. В ходе операции выяснилось, что задержанные члены преступной группировки грабили дома не только в Гяндже, но и в Геранбое, Шемкире, Товузе и других районах.

В последний раз они приникли в один из домов в поселке Джавадхан Гянджи. Позвонив в службу "102" министерства внутренних дел, проживавший в доме постоялец сообщил о нападении на дом вооруженных людей в масках.

Как сообщили западному бюро Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, у задержанных сотрудниками Главного управления полиции Гянджи членов группировки были изъяты в качестве вещественного доказательства зажигалка в форме пистолета "Макарова", 1 винтовой ключ, 2 карманных ножа, 2 пары перчаток, нож в форме кинжала, а также украденные в доме в поселке Джавадхан мобильный телефон стоимостью 90 манатов и мужское кольцо стоимостью 20 манатов.

Отметим, что во все заранее подмеченные дома преступники ездили на автомобиле Ш.Гаджиева и во время ограбления дома он караулил во дворе, чтобы предупредить в случае опасности.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.