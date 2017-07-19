Гянджа. 19 июля. REPORT.AZ/ В Гяндже задержан молодой человек, нанесший отцу ножевое ранение.

Как сообщает западное бюро Report, житель Гянджи Байрам Ядулла оглу Агаев 1961 г.р. был доставлен в больницу с ножевым ранением в живот.

В ходе проведенных расследований удалось установить, что его ранил сын Джавид Агаев 1997 г.р.

Дж.Агаев был задержан сотрудниками полиции.

Отметим, что инцидент произошел на почве семейного конфликта. По факту ведется расследование.