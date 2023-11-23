В Гяндже столкнулись два автомобиля, есть погибшая и раненые

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает западное бюро Report, на проспекте Низами Гянджеви в результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ" погибла Разия Ахмедова, 1952 года рождения.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили Али Сулейманов, 2004 года рождения, Талех Исмайлов, 1999 года рождения, Наргиз Гараева, 2004 года рождения, Нармин Гараева, 2005 года рождения, и Фаргана Мамедова, 1958 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы.

По факту ведется расследование.